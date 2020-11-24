Paris Saint Germain Leipzig maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? PSG Leipzig maçı saat kaçta? PSG Leipzig muhtemel 11'leri
UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 4. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain sahasında RB Leipzig'i konuk ediyor. Maçın detaylarını sizler için derledik. Paris Saint Germain Leipzig maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? PSG Leipzig maçı hangi gün, ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H Grubu 4. hafta maçında Paris Saint Germain ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN?
Paris Saint Germain (PSG) - Leipzig maçı 24 Kasım Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
PSG LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?
Paris Saint Germain ile Leipzig arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.
PSG LEIPZIG MAÇI HANGİ GÜN?
Paris Saint Germain-Leipzig Maçı 24 Kasım Salı günü oynanacak.
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?
Paris Saint Germain-Leipzig Maçı 23:00'de başlayacak.
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) LEIPZIG MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Paris Saint Germain ile Leipzig arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Prensler Parkı, Paris'de oynanacak.
PSG LEIPZING MAÇI CANLI İZLEME DETAYLARI
Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.