Paris Saint Germain Leipzig maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? PSG Leipzig maçı saat kaçta? PSG Leipzig muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 4. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain sahasında RB Leipzig'i konuk ediyor. Maçın detaylarını sizler için derledik. Paris Saint Germain Leipzig maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? PSG Leipzig maçı hangi gün, ne zaman?