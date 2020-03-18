Paris Saint-Germain, Korona Virüs Arasında
Avrupa liglerinden birer birer erteleme kararı gelirken Ligue 1'inde korona virüsü önlemleri kapsamında maçları ertelemesi sebebiyle verilen arada PSG oyuncuları evlerinde vakit geçiriyor. İşte PSG oyuncularının korona virüsü arasında çekmiş oldukları videolardan derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.
18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
Avrupa liglerinden birer birer erteleme kararı gelirken Ligue 1'inde korona virüsü önlemleri kapsamında maçları ertelemesi sebebiyle verilen arada PSG oyuncuları evlerinde vakit geçiriyor. İşte PSG oyuncularının korona virüsü arasında çekmiş oldukları videolardan derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout