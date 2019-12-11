G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Galatasaray'la karşılaşacak olan PSG'de, başta Angel Di Maria olmak üzere 6 yıldız isim maç kadrosunda yer almıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında bugün TSİ 23.00'te Galatasaray ile sahasında karşılaşacak olan Paris Saint-Germain'in 19 kişilik maç kadrosu açıklandı.
Fransız ekibinde sakatlıkları devam eden Presnel Kimpembe, Colin Dagba, Idrissa Gueye, Angel Di Maria, grip olan Thomas Meunier ve Ander Herrera; teknik direktör Thomas Tuchel tarafından maç kadrosuna alınmadı.
Paris Saint-Germain'in 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Juan Bernat, Edinson Cavani, Choupo-Moting, Abdou Diallo, Julian Draxler, Mauro Icardi, Garissone Innocent, Thilo Kehrer, Tanguy Kouassı, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Kylian Mbappe, Keylor Navas, Neymar Jr, Leandro Paredes, Sergio Rico, Pablo Sarabia, Thiago Silva, Marco Verratti."
Haber Videosu: G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok
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kadro kadro değil galaksiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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OHA HARBİMİ ULAN TUZLA SPOR YENMIŞ BU TAKIMI PSG ALT YAPISIYLA YENER BU CİNCONUCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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PSGnin alt yapısı bile salatasarayı ezer yıldızları olmasada olurCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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köklemeeeeeeeeeeeeeeeeee :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Şimdi sen düşün PSGCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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İNŞALLAH EN AZ 6 GOL YER SALATASARAY BUGUN PSG LİYİZ TAM DESTEK PSG.Cevap Yaz 11 13 Yayından Kaldır
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ceddin memleketi ne de olsa destek olcaksın tabi5 5 Yayından Kaldır
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kes lan gavur dölü5 5 Yayından Kaldır
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müjdeye bak dalga geçiyorlar adamlar ilk yarıdan 10 atar :DCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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hahahh neymar Kylian Mbappe cavani hahahahCevap Yaz 4 Yayından Kaldır