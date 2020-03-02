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Paris Saint-Germain'in Dijon Galibiyetinin Perde Arkası Görüntüleri

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, konuk ettiği Dijon'u 4-0 yendi. Ligin 27. hafta maçında lider PSG, Parc des Princes Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Dijon'la karşılaştı.

02.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:21

1. Ligi'nde Paris Saint-Germain, konuk ettiği Dijon'u 4-0 yendi. Ligin 27. hafta maçında lider PSG, Parc des Princes Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Dijon'la karşılaştı.

Kaynak: Dugout

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