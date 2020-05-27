Paris Saint-Germain'in Bu Sezon Ligue 1'de Attığı En İyi Goller Fransa'da PSG'nin şampiyon ilan edilmesinden sonra biten 2019-20 sezonu sona erdi. Neymar Jr, Angel Di Maria ve Kylian Mbappe gibi yıldızlarıyla Paris Saint-Germain bu sezon Ligde 1'de attığı gollerin en iyilerine birlikte göz atalım.

Fransa'da PSG'nin şampiyon ilan edilmesinden sonra biten 2019-20 sezonu sona erdi. Neymar Jr, Angel Di Maria ve Kylian Mbappe gibi yıldızlarıyla Paris Saint-Germain bu sezon Ligde 1'de attığı gollerin en iyilerine birlikte göz atalım. Kaynak: Dugout