Paris Saint-Germain'in 2019 Yılındaki Son Galibiyetinin Perde Arkası

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

Paris Saint-Germain, 2019 yılındaki son maçına Angers karşısında çıktı. Mbappe'nin (2), Neymar ve Icardi'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup ettiği maçın öncesi ve sonrasıyla perde arkası görüntüleri ekranlarınızda..