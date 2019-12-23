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Paris Saint-Germain'in 2019 Yılındaki Son Galibiyetinin Perde Arkası

Paris Saint-Germain, 2019 yılındaki son maçına Angers karşısında çıktı. Mbappe'nin (2), Neymar ve Icardi'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup ettiği maçın öncesi ve sonrasıyla perde arkası görüntüleri ekranlarınızda..

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

Paris Saint-Germain, 2019 yılındaki son maçına karşısında çıktı. Mbappe'nin (2), ve Icardi'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup ettiği maçın öncesi ve sonrasıyla perde arkası görüntüleri ekranlarınızda..

Kaynak: Dugout

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