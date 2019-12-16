Paris Saint-Germain'in 2019-20 Şampiyonlar Ligi Sezonundaki Tüm Golleri

16.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:15

2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid, Galatasaray ve Club Brugge ile eşleşen PSG, çok etkileyici bir grup aşaması performansı gösterdi ve zorlu grubunu 16 puanla lider bitirdi. Tek puan kaybını Real Madrid deplasmanında beraberlikle alan PSG, altı maçta 17 gol atarken sadece 2 gol yedi.