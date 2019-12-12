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Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in konuşması PARİS - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, 5-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yitirdi.

12.12.2019 01:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:41
Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim

Teknik Direktörü 'in konuşması PARİS - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, 5-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yitirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim
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