Paris Saint-Germain-Galatasaray maçına doğru

11.12.2019 01:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:16

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacakları Paris Saint-Germain (PSG) maçında kendilerine yakışan futbolu oynayacaklarını söyledi.

Müsabakanın yapılacağı Parc des Princes Stadı'nda öğrencisi Mario Lemina ile basın toplantısı düzenleyen Terim, kaybetmekten korkmayan bir Galatasaray'ın sahada olacağını belirtti.

Sezon boyunca sakatlıklarla mücadele ettiklerini anlatan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA'nın cezasına rağmen oluşturduğumuz kadrodan 7-8 ismi, hatta onlardan biri olan Falcao'yu bir araya getiremedik. Sakatlıkların üstüne Falcao ve Andone de kadroda olmayınca sıkıntılar yaşadık. Teknik adamlık kariyerimde sıkıntılar, zor anlar olmuştur ama son 3-4 aydaki süreç futbol hayatımda kayda değer bir dönem olarak yer alacak. En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır. Galatasaray'a yakışan da budur. Falcao bizimle beraber ama ne kadar oynayacak, tamamını çıkaramaz da 45 dakika oynar mı, önce mi, sonra mı olacak maç öncesi karar vereceğiz. O da olmazsa birileri oynayacak. PSG'nin maçın favorisi olduğunu söylemek bir kehanet değil. Hiç kimse maça çıkmadan kaybetmez. Burada kaybetmekten korkmayan bir Galatasaray olacak. Neyimiz varsa mücadele edeceğiz. Kimseden çekinmiyoruz. Bunun ucunda ölüm yok. Oyuncularıma söyleyeceğim şey, mücadele etmeleri sonuna kadar. Taraftarlarımız da bunu bizden istiyor."

Sarı-kırmızılı takımın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina ise "Zorlu bir maça çıkacağız ama inancımız var. Çok güçlü bir takıma sahibiz. Bunu göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Antrenman

Galatasaray, Paris Saint-Germain maçının hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Parc des Princes Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Isınma koşuları ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalara yer verildi.

Kaynak: AA