Paris Saint-Germain-Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain ile Galatasaray takımları arasında yapılacak altıncı ve son hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Parc des PrincesHakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)Paris Saint-Germain: Rico, Kouassi,...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain ile Galatasaray takımları arasında yapılacak altıncı ve son hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Parc des Princes
Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)
Paris Saint-Germain: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor