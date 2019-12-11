Paris Saint-Germain-Galatasaray

11.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:00

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain ile Galatasaray takımları arasında yapılacak altıncı ve son hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Paris Saint-Germain: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor

Kaynak: AA