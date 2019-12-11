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Paris Saint-Germain-Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain ile Galatasaray takımları arasında yapılacak altıncı ve son hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Parc des PrincesHakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)Paris Saint-Germain: Rico, Kouassi,...

11.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:00
Paris Saint-Germain-Galatasaray

A Grubu'nda Paris Saint-Germain ile takımları arasında yapılacak altıncı ve son hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene ()

Paris Saint-Germain: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor

Kaynak: AA
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