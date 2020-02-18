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Paris Saint-Germain Dortmund'a Gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund ile karşılacak olan Paris Saint-Germain, Dortmund şehrine vardı. Signal Iduna Park'ta ilk antremanını yapan Paris Saint-Germain'in yolculuğuna ve antremanlarına dair tüm görüntüleri sizler için derledik.

18.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:20

son 16 turunda Signal Iduna Park'ta ile karşılacak olan Paris Saint-Germain, Dortmund şehrine vardı. Signal Iduna Park'ta ilk antremanını yapan Paris Saint-Germain'in yolculuğuna ve antremanlarına dair tüm görüntüleri sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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