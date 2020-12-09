Paris Saint-Germain'den Medipol Başakşehir'e destek paylaşımı
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Paris Saint-Germain'den Medipol Başakşehir'e destek paylaşımı

09.12.2020 00:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:56
Paris Saint-Germain'den Medipol Başakşehir'e destek paylaşımı

Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabındaki "Irkçılığa hayır" mesajını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabındaki "Irkçılığa hayır" mesajını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajını paylaşarak tepki gösterdi.

PSG de resmi Twitter hesabından Başakşehir'in bu mesajını paylaşarak destekte bulundu.

Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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