Paris Saint-Germain'de Tur Sevinci
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden PSG, rövanş maçında Parc des Princes'te rakibini 2-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. PSG oyuncularının maç sonunda stadın dışında bekleyen taraftarlarıyla sevinç gösterileri görülmeye değerdi..
12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden PSG, rövanş maçında Parc des Princes'te rakibini 2-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. PSG oyuncularının maç sonunda stadın dışında bekleyen taraftarlarıyla sevinç gösterileri görülmeye değerdi..
Kaynak: Dugout