Paris Saint-Germain'de Korona Virüs Arası Devam Ediyor PSG'de korona virüs arası devam ederken PSG'li oyuncular sosyal medya hesaplarından videolar paylaşmaya devam ediyor. Paredes, Choupo-Moting ve Neymar gibi oyuncuların paylaştıkları videolardan oluşturulmuş kolaj Dugout farkıyla sizlerle.

PSG'de korona virüs arası devam ederken PSG'li oyuncular sosyal medya hesaplarından videolar paylaşmaya devam ediyor. Paredes, Choupo-Moting ve Neymar gibi oyuncuların paylaştıkları videolardan oluşturulmuş kolaj Dugout farkıyla sizlerle. Kaynak: Dugout