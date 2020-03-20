Paris Saint-Germain'de Korona Virüs Arası Devam Ediyor
PSG'de korona virüs arası devam ederken PSG'li oyuncular sosyal medya hesaplarından videolar paylaşmaya devam ediyor. Paredes, Choupo-Moting ve Neymar gibi oyuncuların paylaştıkları videolardan oluşturulmuş kolaj Dugout farkıyla sizlerle.
20.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:00
PSG'de korona virüs arası devam ederken PSG'li oyuncular sosyal medya hesaplarından videolar paylaşmaya devam ediyor. Paredes, Choupo-Moting ve Neymar gibi oyuncuların paylaştıkları videolardan oluşturulmuş kolaj Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout