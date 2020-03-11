Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler Şampiyonalar Ligi son 16 turunda karşılaşan PSG ve Borussia Dortmund ikinci maça çıkıyor. İlk maçı 2-1 kazanan Dortmund'u bu kez PSG Parc des Princes'te konuk edecek. Karşılaşma öncesi PSG cephesinden bilinmesi gereken istatistikleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Şampiyonalar Ligi son 16 turunda karşılaşan PSG ve Borussia Dortmund ikinci maça çıkıyor. İlk maçı 2-1 kazanan Dortmund'u bu kez PSG Parc des Princes'te konuk edecek. Karşılaşma öncesi PSG cephesinden bilinmesi gereken istatistikleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout