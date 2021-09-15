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Paris Saint-Germain Belçika'ya Gitti

Dugout - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu ilk maçında Club Brugge ile karşılaşacak Paris Saint-Germain, Belçika'ya gitti. PSG'nin yolculuğunun perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu ilk maçında Club Brugge ile karşılaşacak Paris Saint-Germain, Belçika'ya gitti. PSG'nin yolculuğunun perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

Paris Saint-Germain Belçika'ya Gitti
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Haber: Paris Saint-Germain Belçika'ya Gitti - Haberler Spor
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