Paris Saint-Germain Belçika'ya Gitti
Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu ilk maçında Club Brugge ile karşılaşacak Paris Saint-Germain, Belçika'ya gitti. PSG'nin yolculuğunun perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.
Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu ilk maçında Club Brugge ile karşılaşacak Paris Saint-Germain, Belçika'ya gitti. PSG'nin yolculuğunun perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.
Dugout - Spor Haberleri
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021