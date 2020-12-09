Paris Saint Germain - Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi olacak? Maç neden ertelendi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ikinci gün maçları oynanacak. Peki Paris Saint Germain - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta 2. karşılaşmaları oynanacak. Peki Paris Saint Germain - Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Paris Saint Germain - Başakşehir maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.
PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Paris Saint Germain - Başakşehir maçını Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Prensler Parkı, Paris'da oynanacak.
MAÇ NEDEN ERTELENDİ?
Dün oynanan PSG - Başakşehir maçı 4. hakemin ırkçı söylemleri yüzünden ertelenmişti. Maç bugün saat 20:55 'de oynanacak.