Paris Saint Germain - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının rövanş maçları oynanacak. Peki Paris Saint Germain - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 2. mücadeleleri oynanacak. Peki Paris Saint Germain - Barcelona maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

PARİS SAİNT GERMAİN - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Paris Saint Germain - Barcelona maçı 10 Mart Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

PARİS SAİNT GERMAİN - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Paris Saint Germain - Barcelona maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

PARİS SAİNT GERMAİN - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Parc des Princes, Paris'da oynanacak.