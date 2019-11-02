Parıs Saınt-Germaın Academy Turkey, stadyumda 8. Akademiyi açtı

02.11.2019 14:20

Dünyanın en büyük markalarından Paris Saint-Germain Kulübü'nün Türkiye üssü Paris Saint-Germain Academy Turkey, Florya yerleşkesini görkemli bir törenle açtı.

Futbol Union partnerliği ile 2018 yılında Türkiye'de temelleri atılan, Dünyanın en gözde futbol akademilerinden Paris Saint-Germain Academy Turkey, 2 Kasım Cumartesi Florya Şenlikköy Stadyumu'nda, görkemli bir törenle 'Maç Merkezi'ni açtı. Çok sayıda sporcunun katıldığı açılış, sporcuların seramonisi ile başladı. Paris Saint-Germain Academy Turkey Kurucusu Nihat Uğurlu ve Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Hamza Gezmiş hazır bulundu… Tören sonrasında, minik kramponlar ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük akademisi olacağız

Florya açılışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Paris Saint-Germain Academy Turkey Kurucusu Nihat Uğurlu, "Futbol Union şirketi, dünyanın en değerli 5 futbol markası arasında gösterilen Paris Saint-Germain markasının Futbol Akademisini Türkiye'ye getirdi. Amerika'dan Katar'a kadar yayılan akademinin dünyada 18 binden fazla öğrencisi bulunuyor. Paris Saint-Germain Academy Turkey, kısa sürede sporcu sayısını 750 bandına taşıdı. 2020 yılının ilk haftalarında 1000 sayılarına ulaşmış olacak. Türk futbolunun altyapısına model oluşturmak ve Paris Saint-Germain altyapısına futbolcu yetiştirmek amacıyla açtığımız akademilerde, 3-18 yaşındaki çocuklara yönelik futbol ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Örnek eğitim metodolojimizi tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz.

Altyapılara kurumsallaşmayı getireceğiz

Öncelik hedefimiz; Türkiye'de markayı oturtmak ve alışkanlık haline getirmek ve pazarda lider olmak. Yerli bir Türk firmayız.Ülke futbolu için önemli ve büyük yatırımlar yapıyoruz. Çünkü futbolu seviyoruz ve kazandığımızı yine futbola yatırıyoruz. Güven sağlıyoruz, eğitimde ve insan sağlığına uygun antrenman programları uyguluyoruz. Çifte konsantreyiz, akademi eğitimlerini geliştirmek, çocukların algılarını açmak ve dünyadaki en iyi akademilerini nasıl geçeriz onları takip ediyoruz. Devamlılığını sağlayan bir yapı kuruyoruz. Türkiye'de potansiyeline inandığımız çocuklara yatırım yapıyoruz. Biz daha çok futbol altyapılarını kurumsallaştırmanın peşindeyiz" dedi.

Güzel görüntülerin olduğu Paris Saint-Germain Academy Florya açılışında, Paris Saint-Germain Academy Teknik Direktörü Hamza Gezmiş, ''Çok emek verdiğimiz bu benzersiz yapının her ilde olması temennimi ediyorum. Verdiğimiz antrenman metodları ile ülke futbolumuza birçok yıldız futbolcu yetiştireceğiz. Her gittiğimiz ilde potansiyeline inandığımızsporcular görüyoruz. Kurumsallaşarak ihtiyaçları açığa çıkartıyoruz. Eğitimcilerimizin eğitimli olması için de çalışıyoruz. Sporcuların futbol eğitiminin yanı sıra kişisel gelişim eğitimlerinin de alınması gerekiyor. Endüstriyel futbolda, kişisel gelişimini tamamlayan sporcular talep görüyor" dedi.

Kaynak: Bültenler