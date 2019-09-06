Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız futbolcu seçmeleri

06.09.2019 11:40

29 Haziran 2019 tarihinde resmi açılışını yaparak, 4-18 yaş grubu arasında kız ve erkek öğrencilere Paris Saint-Germain tarafından hazırlanan antrenman programları ile futbol akademi eğitiminin yanı sıra, yabancı dil, beslenme doktoru, spor psikoloğu, spor pedagogu, TFF hakem eğitimleri de vererek Bursa'ya yeni bir soluk getiren Paris Saint-Germain Academy, hayallerini Bursa'dan Paris'e taşıyacak kız Neymarlarını arıyor.



Kadınlar futbolunda dünyanın önde gelen kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain, erkek sporculara verdiği önem kadar kadın futbolculara da önem veriyor. Bu felsefe ile yola çıkan Paris Saint-Germain Türkiye'de yeni kabiliyeleri arıyor. Paris Saint-Germain'in resmi alt yapı akademisi olan Paris Saint-Germain Academy Bursa'da 4-18 yaş grubu kız çocukları için seçme düzenlemeye karar verdi.



Bursa'da kız Neymar'lar aranıyor



7 Eylül Cumartesi günü saat 11: 00'de Nilüfer İhsaniye'de bulunan Asya Spor Merkezi'nde, Paris Saint-Germain Academy Bursa'nın düzenleyeceği ücretsiz kız futbolcu seçmeleriyle kız Neymarlarını arayacak.



Yapılacak seçmelerde takım içerisindeki iletişim ve futbol becerisine göre belirlenerek 10 sporcuya Paris Saint-Germain Academy Bursa'dan kayıt ücretlerinde burs kazanma fırsatı sunulacak. - BURSA

Kaynak: İHA