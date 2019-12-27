Paris Olimpiyatları, Nadal için bir rüya

27.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:13

Rafael Nadal, 2024 yılında 38 yaşında olacak. Tıpkı bu oyundaki en büyük rakibi Roger Federer’in bugün olduğu gibi... Nadal, o günler için oldukça umutlu. İsteği, Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İspanya’yı temsil etmek: “Paris’te oynamak benim için bir rüya! Şimdiden bir şey söylemek zor, çünkü daha çok süre var. Mantık, benim orada olamayacağımı söylüyor ancak mantıktan her zaman şüphe duymak gerekir.”





İspanyol raket verdiği röportajda, birkaç yıl önce 2019’da dahi en üst seviyede olmayı beklemediğini söylüyor: “Birkaç yıl önce bana 2019’da iyi bir sezon geçireceğimi ve 19 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşacağımı söyleseniz, size ‘Bu imkansız’ derdim. Eğer 2009’da (Nadal’ın Roland Garros’ta ikinci turda elendiği yıl) ‘2020’de hâlâ oynayacak mısınız’ diye sorsalar, yine ‘hayır’ derdim.”





"2019’da mental olarak çöktüm!"





Nadal’a, 2019’un en zor anı sorulduğunda ise cevabı şu oldu: “Bu sezon, bir bölümde mental olarak çökmüştüm. Ancak kendimi toparlamada başarılı oldum ve tekrar en üst seviyeme ulaşabildim.”



Rafael Nadal, Paris’i ve Paris’te oynamayı çok seviyor. Ne de olsa orada 12 Roland Garros şampiyonluğu yaşadı. 2024’te, Rafa’yı, sevdiği şehirde olimpiyatlarda izleyebilecek miyiz, ve onun boynuna bir olimpiyat madalyası daha geçirdiğini görebilecek miyiz? Bu sorunun cevabı için belirleyici olacak en önemli etken, Nadal’ın fiziksel durumu olacak. Ama şüphesiz ki mantık, İspanyol raketin de söylediği gibi bu konuda en büyük belirleyici olmayacak.