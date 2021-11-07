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Paris Masters'da Djokovic, şampiyonluğa ulaştı

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Paris Masters'da Djokovic, şampiyonluğa ulaştı

Paris Masters tenis turnuvasının final maçında, Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu.

Paris Masters tenis turnuvasının final maçında, Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu.

İlk seti 6-4 kaybeden Djokovic, sonraki iki seti ise 6-3, 6-3 kazanarak zafere ulaştı.

Kariyerindeki 37. Masters zaferini kazanan Sırp raket Djokovic, bu yılı da dünya 1 numarası olarak bitirecek.

Amerika Açık finalinde mağlup olduğu Medvedev'i yenen Djokovic, Paris Masters'da da 6. kez zafere ulaşmış oldu.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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