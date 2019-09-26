Paris mahkemesi, "#MeToo" hareketinin Fransız liderini iftira suçundan mahkum etti

Paris mahkemesi, "#MeToo" hareketinin Fransız liderini iftira suçundan mahkum etti

Paris mahkemesi, dünya genelinde kadınlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı oluşturulan “#MeToo” hareketinin Fransız lideri olarak bilinen Sandra Muller’i, iftira suçuyla 15 bin Euro para cezasına çarptırdı.

26.09.2019 16:45
Paris mahkemesi,

Paris mahkemesi, dünya genelinde kadınlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı oluşturulan "#MeToo" hareketinin Fransız lideri olarak bilinen gazeteci Sandra Muller'i, iftira suçuyla 15 bin Euro para cezasına çarptırdı.


Mahkeme, Twitter hesabında bir televizyon kanalında yöneticilik yapan Eric Brion'u kadınlara yönlik "iffetsiz ve bayağı" konuşmalar yaptığı gerekçesiyle domuza gönderme yaparak, cinsel tacizle suçlayan Muller'i "onur kırıcı iftira" suçuyla mahkum etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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