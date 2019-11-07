Paris mahkemesi, Lafarge'ın 'insanlığa karşı suçlar'dan yargılanamayacağına hükmetti

Paris mahkemesi, Lafarge'ın 'insanlığa karşı suçlar'dan yargılanamayacağına hükmetti

Paris istinaf mahkemesi,Suriye'de IŞİD'e mali destek vermekle suçlanan dünyanın en büyük çimento devi Lafarge firmasının “insanlığa karşı suça katılımdan” yargılanamayacağına hükmetti.

07.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:58
Paris mahkemesi, Lafarge'ın 'insanlığa karşı suçlar'dan yargılanamayacağına hükmetti

Paris istinaf mahkemesi, Suriye'de IŞİD'e mali destek vermekle suçlanan dünyanın en büyük çimento devi Lafarge firmasının "insanlığa karşı suça katılımdan" yargılanamayacağına hükmetti.


Mahkeme, bu konuda savcılığın somut deliller ortaya koyamadığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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