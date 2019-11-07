Paris mahkemesi, Lafarge'ın 'insanlığa karşı suçlar'dan yargılanamayacağına hükmetti
Paris istinaf mahkemesi,Suriye'de IŞİD'e mali destek vermekle suçlanan dünyanın en büyük çimento devi Lafarge firmasının “insanlığa karşı suça katılımdan” yargılanamayacağına hükmetti.
Paris istinaf mahkemesi, Suriye'de IŞİD'e mali destek vermekle suçlanan dünyanın en büyük çimento devi Lafarge firmasının "insanlığa karşı suça katılımdan" yargılanamayacağına hükmetti.
Mahkeme, bu konuda savcılığın somut deliller ortaya koyamadığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle