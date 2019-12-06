Paris istinaf mahkemesi Suriye'ye giden 2 IŞİD üyesine verilen mahkumiyeti düşürdü
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Paris istinaf mahkemesi Suriye'ye giden 2 IŞİD üyesine verilen mahkumiyeti düşürdü

Paris istinaf mahkemesi, Toulouse kentinden Suriye’ye IŞİD saflarında savaşmaya giden iki cihatçıya verilen hapis cezasını indirdi.

06.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:43
Paris istinaf mahkemesi Suriye'ye giden 2 IŞİD üyesine verilen mahkumiyeti düşürdü

istinaf mahkemesi, kentinden 'ye IŞİD saflarında savaşmaya giden iki radikal örgüt üyesine verilen hapis cezasını indirdi.


Daha önce çıkartıldıkları mahkemede 15'er yıl hapis cezası alan IŞİD'lilerin cezası, istinaf mahkemesi tarafından 10'a yıla indirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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