Paris'in Simgesi Notre-Dame Katedrali'nde Çıkan Yangın Tamamıyla Söndürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre-Dame Katedrali'nde çıkan dev yangın 8,5 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

İçişleri Bakanlığı yangının Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre-Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde çıktığını açıkladı. Yangında katedralin çatısı tamamen çökerken söndürme çalışmaları sonrası tarihi binanın ana yapısı kurtarıldı

Olayda yangına müdahale eden itfaiye erlerinden birinin ciddi şekilde yaralandı.

Paris Savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlatırken yangının çıkış nedenine dair bilgi vermedi.

Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edildi.

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.

"Vatikan: Yangın üzüntü verici"

Fransa İçişleri Bakanlığı yangından dolayı katedralin büyük zarar gördüğünü dile getirdi.

Paris Başpiskoposu ise başkentteki tüm rahiplere çağrı yaparak Notre Dame Katedrali için çan çalmalarını istedi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada ise yangının "şoke edici ve üzüntü verici" olduğu, Fransız Katoliklerle birlikte itfaiye görevlileri için dua edildiği duyuruldu.

İtfaiyeciler sanat eserlerini kurtarmaya odaklandı

Paris'te büyük şoka neden olan yangına müdahale eden itfaiye görevlileri, katedralin arka kısmında bulunan sanat eserlerini kurtarma işlemini de gerçekleştirdi.

Macron konuşmasını iptal etti

Olay yerine giderek bilgi alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Kasım’da ekonomik gerekçeler ile başlayan ve bu hafta sonu 22’ncisi düzenlenen Sarı Yelekliler eylemlerinde, protestocuların beklentilerine yönelik "ilk somut önlemleri" yapacağı basın toplantısını yangın nedeniyle iptal etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu toplantının ileri bir tarihe alındığı belirtildi.

Ayrıca Hükümet Avrupa Parlamentosu için yürütülen seçim kampanyasına da bir süreliğine ara verdi.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da, itfaiye ekiplerinin katedraldeki "korkunç yangına" müdahalesi sürerken, bölgedekilere güvenlik bariyerlerini geçmemeleri uyarısında bulundu.

Katedralin en yüksek kulesi yıkıldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tarihi katedralin üzerinde siyah dumanların yükseldiği görülüyor. 850 yıllık katedralin en yüksek kulesi yangının etkisiyle yıkıldı.

Trump: Yangını izlemek çok korkutucu

ABD Başkanı Donald Trump, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkutucu. Uçan su tankerleri kullanılabilir. Hemen harekete geçilmeli" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Fransız Katolik Kilisesi, parçalanmaya başladığı gerekçesiyle Gotik mimarisiyle ünlü katedral için kaynak oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Paris'in en ünlü tarihi eserlerinden Notre Dame Katedrali, her yıl yaklaşık 13 milyon turisti ağırlıyor.

Bakan Çavuşoğlu'ndan yangın mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin, "Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket. Euronews.com'da Görüntüle