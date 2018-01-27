Paris'te Hayat Durdu, Şehrin Sembolü Seine Nehri Taştı

Paris'in sembolü haline gelen Seine Nehri aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Günlerdir devam eden yağışlar sonucu suların yükselmesi birçok toplu taşıtın durdurulmasına ve birçok araç yolunun kapatılmasına sebep oldu.

DAHA DA YÜKSELECEK

Sel baskınlarına karşı ise tedbir çoktan alınmış durumda. Hafta sonu ise nehrin sularının biraz daha yükselmesi bekleniyor.

1900'DEN BERİ EN YAĞIŞLI DÖNEM

Paris'in sembolü haline gelen Seine Nehri, aşırı yağışlar nedeniyle önümüzdeki günlerde yükselişinin normalin üstüne çıkarak 5,80 metreye kadar varması beklenirken, nehrin taşmasına ilişkin tedbirler önceden alınmıştı. 1900 yılından beri en yağışlı dönemlerini yaşayan Paris'teki Sein Nehri, rekor kırarak şehri mahveden 1910 yılındaki yağışlarla 8,62 metre yükselmişti. En son 2016 yılında 6,10 metreye yükselen Seine Nehri'nin taşması sonucu birçok evi su basmıştı.

MÜZELER KAPATILDI

Öte yandan, Louvre ve Orsay Müzeleri tedbir amaçlı birçok salonunu kapattı.