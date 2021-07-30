Paris'in ortasında güpegündüz 2 milyon avroluk kuyumcu soygunu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paris'in ortasında güpegündüz 2 milyon avroluk kuyumcu soygunu

Paris'in ortasında güpegündüz 2 milyon avroluk kuyumcu soygunu
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kuyumcuya gün ortasında yapılan silahlı soygunda piyasa değeri 2 milyon avroluk ziynet eşyasının çalındığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kuyumcuya gün ortasında yapılan silahlı soygunda piyasa değeri 2 milyon avroluk ziynet eşyasının çalındığı bildirildi.

Francetvinfo'nun haberine göre, Paris'in 4. bölgesindeki Vieille-du-Temple caddesinde yer alan Dinh Van kuyumcusu öğlen saatlerinde soyuldu.

Kuyumcuya silah, göz yaşartıcı gaz bombası ve elektrikli şok cihazıyla giren 2 kişi piyasa değeri 2 milyon avro değerindeki mücevheri alarak kayıplara karıştı.

Güvenlik güçleri şüphelenilen 2 kişi hakkında arama başlattı.

Paris'te 27 Temmuz'da da ünlü Chaumet kuyumcusu, silahlı soygunun hedefi olurken, hırsız yaklaşık 2 milyon avro değerindeki mücevherle kayıplara karışmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Demet Akalın Çağatay Akman
Spor Ali Koç Eda Erdem Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paris'in ortasında güpegündüz 2 milyon avroluk kuyumcu soygunu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:57:43. #1.16#

title