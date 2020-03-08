Paris'in en kalabalık ilçesinde belediye başkanlığı için Türk ve Ermeni kökenli adaylar yarışıyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Paris'in en kalabalık ilçesinde belediye başkanlığı için Türk ve Ermeni kökenli adaylar yarışıyor - Haberler
Fransa, Paris, Dünya

Paris'in en kalabalık ilçesinde belediye başkanlığı için Türk ve Ermeni kökenli adaylar yarışıyor

Paris’in en kalabalık ilçesinde belediye bakanlığı için Türk aday, Ermeni kökenli adaya karşı yarışacak

08.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:46
Paris'in en kalabalık ilçesinde belediye başkanlığı için Türk ve Ermeni kökenli adaylar yarışıyor

Fransa'da gelecek hafta ilk turu düzenlenecek belediye başkanlığı seçimlerinde başkent Paris'in en kalabalık ilçesi olan 15. bölgede (arrondiassement) belediye başkanı adayı olan Türk kökenli Agnes Evren, yarışın en iddialı isimleri arasında yer alıyor.


Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Fransız Parlamenter Agnes Evren'in, merkez sağ oyların yoğunlukta olduğu bu bölgede seçimi kazanma şansı oldukça fazla. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haberler
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haberler
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı Haberler
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Meral Akşener Mustafa Destici Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Elçin Sangu Dilek Yaman Muhterem Nur
Spor Falcao Berkay Şahin İsmail Kartal Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Paris'in en kalabalık ilçesinde belediye başkanlığı için Türk ve Ermeni kökenli adaylar yarışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 16:04:33. #1.15#