Paris'in boş caddeleri havadan görüntülendi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırmasının ardından, başkent Paris'in turistik ve tarihi mekan ve caddelerinin boşaldığı görüldü.
06.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:07
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırmasının ardından, başkent Paris'in turistik ve tarihi mekan ve caddelerinin boşaldığı görüldü.
Kaynak: AA