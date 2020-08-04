Paris'in bazı bölgelerinde açık havada maske takma zorunluluğu Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında kentin bazı bölgelerinde açık havada maske takma zorunluluğu getirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında kentin bazı bölgelerinde açık havada maske takma zorunluluğu getirildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Avrupa'da bilanço artıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talebi doğrultusunda Paris Valiliği tarafından şehir içinde bazı yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi. Henüz hangi bölgelerde maske zorunluluğu olacağı açıklanmazken, Belediye Başkanı Hidalgo açık havada, pazar yerlerinde, Seine Nehri kenarında yer alan oturma alanlarında, tren garlarının çevresinde ve Paris'in en yoğun bölgelerinde maske zorunluluğunun uygulanması gerektiğini ifade etti. Paris Belediyesi ile ortak bir liste hazırlayan Paris Valiliğinin, maske zorunluluğu getirilen yerleri 48-72 saat içinde açıklayacağı bildirildi.

Son günlerde vaka, ölüm ve yoğun bakım sayısının artması ile ikinci dalgaya karşı uyarı yapan yetkililer, maske zorunluluğunun ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bilim Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Denge çok hassas ve durum her an tersine dönebilir" denildi. Açıklamada, Covid-19 kontrolünde vakaların yükselişinin kontrol altına alınması gerektiği ifade edildi. Yetkililer, ikinci dalgayı sonbaharda beklediklerini dile getirdi.

Öte yandan geçtiğimiz ay kamuya açık kapalı alanlarda maske zorunluluğu getirilen Fransa'da birçok şehir ek olarak açık havada da maske takma mecburiyeti getirmişti. Fransa'da sokağa çıkma yasağı 17 Mart'ta başlayıp 11 Mayıs'ta son bulmuştu. Yasağın son dönemindeki vaka sayısına ulaşıldığını hatırlatan yetkililer, maskenin önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA