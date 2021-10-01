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'Paris İklim Anlaşması teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika
'Paris İklim Anlaşması teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu

'PARİS Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

'PARİS Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Dışişleri Komisyonu'na gönderilen ve gelecek hafta da Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen ' Paris İklim Anlaşması teklifi' yürütme ve yürürlük ile birlikte 14 maddeden oluştu. Anlaşma, Meclis'te onaylandıktan sonra karar Birleşmiş Milletler sekreteryasına iletilecek ve Türkiye anlaşmaya taraf olacak.

'Paris İklim Anlaşması'nın önemi, dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması olması. Anlaşma, sera gazı salınımının azaltılmasını planlıyor. İklim için ilk kez 197 ülke uzlaşma sağladı. Anlaşmanın kriterleri, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin verileriyle belirlendi. Anlaşma, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 derece düşürmeyi amaçlıyor. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin karbon salınımını kesme performansı da 5 yılda bir değerlendirilecek. Zengin ülkelerin daha yoksul ülkelere 'iklim finansı' sağlaması da hedefleniyor. Bununla yoksul ülkelerin, yenilenebilir enerjiye geçişleri sağlamak isteniyor.

İklim müzakerelerinde, ülkelerin finansal yükümlülüklerini belirlemek için gelişmiş ve gelişen ülke sınıflandırılması yapıldı. Türkiye'nin anlaşmada taraf olmasını geciktiren faktörlerden biri de bu oldu. Türkiye, gelişmiş ülkeler sınıfında yer aldı ancak taahütleri gerçekleştirmenin, finansal destek olmadan zor olduğu belirtiliyor. Anlaşma, 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. Türkiye de anlaşmayı 22 Nisan 2016'da, New York'ta düzenlenen törende imzaladı ancak anlaşmayı imzalayan ülkelerin taraf olabilmesi için parlamento onayı gerekiyor.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Paris İklim Anlaşması teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Haberler
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