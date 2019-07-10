Paris 'iklim acil durumu' için düğmeye bastı

BLAUEL, küresel ısınmayla mücadele için imzalanan 2015 anlaşmasına ev sahipliği yapan Paris meclisinin aldığı bu kararın 2015 yılında koyulan hedeflere ulaşılması amacıyla verildiğini açıkladı. Bu karar çerçevesinde ise gençlere iklim değişikliği konusunda bilgilendirmek için bir iklim akademisi kuracaklarını belirtti.

650 ŞEHİR ACİL DURUM İLAN ETTİ

İngiltere Parlamentosu, sembolik sayılabilecek önergeyi 10 Mayıs'ta kabul ederek iklim acil durumu ilan eden dünyada bir ilke imza atmıştı. İrlanda da,10 Mayıs'ta meclisten geçirdiği benzer bir önergeyle kararı alan ikinci ülke olmuştu. 'İklim Seferberliği' adlı çevreci örgüt ise, dünya genelinde 650 civarı şehirdeki yerel yetkililerin iklim acil durumu ilan ettiğini ve ABD'deki birçok sivil toplum kuruluşunun da bu yönde baskıyı artırdığını açıklamıştı.