Paris Hilton'un Müstehcen Fotoğrafları Bilgisayar Korsanının Eline Geçti
Hilton otellerinin varisi olan model ve aktris Paris Hilton'un müstehcen fotoğrafları kadın olduğu belirlenen bilgisayar korsanının eline geçti.
ABD'li model, oyuncu ve şarkıcı Paris Hilton, bilgisayar korsanı bir kadının kurbanı oldu. Saldırganın, Hilton'un hesaplarını kırarak 100 bini aşkın dolarını ve müstehcen fotoğraflarını ele geçirdiği bildirildi.
İKİ YILDIR TAKİP EDİYORMUŞ
TMZ sitesinin yayınladığı haberde siber saldırganın, Hilton otellerinin varisi olan model ve aktris Paris Hilton'u 2015-2017 döneminde takip ettiği ve ABD'li yıldızın banka hesaplarına ve iCloud hesabına ulaşmayı başardığı belirtildi.
BİR GECEDE 40 BİN DOLAR HARCADI
Habere göre saldırgan, 2015'te yeni yıl partisi için Hollywood Roosevelt Hotel'de oda rezervasyonu yaptırırken Hilton'un kredi kartlarındaki verileri kullandı. Olayı soruşturan yetkililerin verdiği bilgiye göre bilgisayar korsanı sadece o gece yaklaşık 40 bin dolar harcadı.
YARDIMCISINDAN PARA İSTEMİŞ
Saldırganın ayrıca Hilton'un yardımcılarından birine e-posta yoluyla mesaj göndererek hesabına 80 bin dolar aktarmasını istediği kaydedildi. Korsanın Paris Hilton'a ait müstehcen fotoğrafları da ele geçirdiği, fakat onlarla ne yaptığı konusunda bilgi olmadığı öğrenildi.
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ÖLÜM VARR NE GÜZEL İYİKİDE CEHENDEMM VARRR YAŞASINNNNNNNNNNNNNNNNCevap Yaz 4 Yayından KaldırLEYLA: Onlara cehennem yok cehennemin dibi var :)Yayından KaldırSEZAİ: bunlara cehennem yok. . . söylemediler mi size? :)1 Yayından KaldırFANİ DÜNYA: yaşasın kötüler için cehennem1 Yayından Kaldır
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