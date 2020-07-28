Paris Hilton temalı doğum günü Sosyetik Melisa Özmen, yeni yaşını hayranı olduğu Paris Hilton temalı doğum günü partisi ile kutladı

İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Tülay Özmen'in küçük kızı Melisa Özmen, yeni yaşına bastı. 3 aylık Bodrum tatilinin ardından Marmaris'deki Oteline geçen sosyetik güzel, kendisine Paris Hilton temalı doğum günü partisi düzenledi. Paris Hilton temalı doğum gününde Özmen, Paris Hiltonun giydiği kıyafetlerle dikkatleri üzerinde topladı. Ayrıca bu özel gün için yaptırdığı üç pastanın üzerinde Paris Hilton yazması da dikkat çekiciydi.& ;





Kaynak: Snob Magazin