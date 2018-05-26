Paris Hilton, Sosyal Medya Hesaplarından Türkiye Mesajı Yayınladı

Antalya'da 7-12 Haziran tarihleri arasında ünlü bir otelde gerçekleştirilecek olan defilede Paris Hilton, baş manken olarak çıkacak. Podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, önceki gün sosyal medya hesaplarından Türkçe, 'Merhaba Türkiye' diye başlayan bir mesaj paylaştı.

MERHABA TÜRKİYE

Özel tasarım bir görselle paylaştığı mesajına İngilizce devam eden Hilton, şu ifadeleri kullandı: "Merhaba Türkiye, 10 Haziran'da ki muuhteşem şovumda görüşmek üzere, hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı. Instagram hesabında yaklaşık 8 milyon 700 bin, Facebook hesabında ise 7 milyon 500 bin takipçisi bulunan Hilton'un mesajı, yoğun ilgi gördü, binlerce beğeni aldı.

TÜRK MANKENLER EŞLİK EDECEK



Düzenlenecek olan defilede Hilon'a, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy eşlik edecek.