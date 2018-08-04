Paris Hilton KKTC'de - Lefkoşa

Amerikalı model, aktris ve şarkıcı Paris Hilton bir otelde düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde basın mensuplarının karşısına geçti.

Bafra bölgesindeki Limak Cyprus Deluxe Hotel'de düzenlenecek etkinlik öncesi kameraların karşısına geçen Paris Hilton böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Başka organizasyonlar olması durumunda da seve seve tekrardan geleceğim." dedi.

Bir basın mensubunun "Balayına KKTC'ye gelmeyi düşünür müsünüz? sorusuna Hilton, "Tabiki, memnuniyetle gelebililirim." yanıtını verdi.

Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan Kavaloğlu da KKTC'de ünlü model Paris Hilton'u KKTC'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Ünlü model Paris Hilton'nun akşamki etkinlikte DJ'lik yapacağı ve ilerleyen saatlerde özel uçakla adadan ayrılacağı belirtildi.