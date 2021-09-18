Paris heyecanı sardı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paris heyecanı sardı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Paris heyecanı sardı

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Youtuber Duygu Özaslan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yaptığı işler kadar, özel hayatı ve söylemleriyle gündem olan güzel Youtuber, 26 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında Paris'de düzenlenecek olan 'Paris Moda Haftası'na katılacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Pandeminin başladığı günden bugüne ilk defa yurtdışına çıkacağını söyleyen Özaslan, "Uzun zaman sonra ilk yurt dışı seyahatim olacağı için çok heyecanlıyım." açıklamasında bulundu.

Paris heyecanı sardı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Türk Iron Man Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi

Türk Iron Man Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ertuğrul Gazi Adnan Menderes Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Cansu Dere Kenan İmirzalıoğlu Cristiano
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Donald Trump Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Paris heyecanı sardı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:01:50. #1.17#