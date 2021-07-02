Paris havalimanlarında grev yapan çalışanlar Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paris havalimanlarında grev yapan çalışanlar Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı

Paris havalimanlarında grev yapan çalışanlar Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da başkent Paris'teki havalimanlarında greve giden çalışanlar, Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapatarak hava trafiğinin aksamasına yol açtı.

Fransa'da başkent Paris'teki havalimanlarında greve giden çalışanlar, Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapatarak hava trafiğinin aksamasına yol açtı.

Paris'teki 3 havalimanının çalışanlarına ait Unsa, CGT ve CFE-CGC sendikaları, havalimanlarını işleten Paris Havalimanları (ADP) şirketinin bazı ikramiye ve primleri kaldıran "iş sözleşmelerinin uyum planının (PACT)" geri çekmesi talebiyle 1-5 Temmuz'da grev düzenliyor.

Grev kapsamında sendika üyesi çalışanlar, Charles de Gaulle Havalimanı'nda 2E terminalini kapattı.

Grevin, Fransa'da tatil sezonunun başladığı, çalışanların büyük kısmının tatile çıktığı temmuzun başlangıcına denk gelmesi ise hükümeti endişelendiriyor.

Fransa Ulaşım Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, grevin dünkü kısmı nedeniyle uçuşlarda 15 ila 30 dakikalık gecikmeler yaşandığını belirtti.

ADP Yöneticisi Augustin de Romanet, hiçbir uçuşun iptal edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de 1,17 milyar avro kaybeden ADP, iş gücünü yüzde 11 düşürmeyi hedefliyor. Şirket, kayıplarını azaltmak için çalışanlarının primlerini düşürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Fransa'da Müslümanları hedef alan 'ayrılıkçılık' yasa tasarısı Ulusal Meclis'te bir kez daha onaylandı
Fransa'da Müslümanları hedef alan "ayrılıkçılık" yasa tasarısı Ulusal Meclis'te bir kez daha onaylandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paris havalimanlarında grev yapan çalışanlar Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 13:28:41. #1.14#

title