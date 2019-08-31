Paris'e 'gürültü' radarları geliyor: Test aşamasındaki uygulama gürültü ölçümü yaparak ceza kesecek

31.08.2019 00:23

Fransa'nın başkenti Paris'te ses kirliliği yakın zamanda tarihe karışabilir. Paris'in bir banliyösünde test aşamasında olan yeni bir cihaz, gürültülü araçları tanımlıyor, konumlarını belirliyor ve otomatik olarak ceza kesiyor.



Orly Havaalanı'na yakın Villeneuve-le-Roi kasabasının merkezinde bir elektrik direğine monte edilen cihazı Belediye Başkanı Didier Gonzales "gürültü radarı" olarak adlandırıyor. Gonzales, hükümetin bu tür sistemlere izin veren yasa tasarısını kabul etmesinin hemen akabinde faal hale getirileceğini belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle