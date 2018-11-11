Paris, Dünyanın En Büyük E-Bisiklet Filosunu Hizmete Açtı

Paris Hava Kirliliğini Azaltmak için e-Bisiklet Çözümünü Devreye Aldı

Uzun vadeli kiralamalarda aylık 40 Euro'ya kadar 20 bin e-bisikletlik filodan faydalanabilirsiniz.



Paris sakinleri banliyölerden şehrin çok noktasına kadar tam 20 bin adetlik dünyanın en büyük e-bisiklet filosundan faydalanmaya başlayabilir. Ile-de-France Mobilités (IDFM), toplu taşıma şirketi ile başlayacak olan 10.000 e-bisikletle birlikte Véligo adında bir e-bisiklet kiralama programı başlatıyor. Eğer bu işe yaramazsa IDFM, dünyanın en büyük elektrikli bisiklet kiralama sistemi haline gelecek olacak şekilde bu rakamı 20.000 adete çıkaracak.

Amaç Fransa'nın başkentinde otomobil kullanımını azaltarak hava kirliliğini önlemek. Véligo, Paris 'Vélib' bisiklet paylaşım programı olarak sisteme dahil oluyor. Ancak uzun vadeli kiralama düşünenler için aylık 40 euro gibi bir bedel belirlenmiş. Elbette, saatlik ve günlük kiralamalar da mümkün olacak.

Paris bölgesinde metro geçişlerinde olduğu gibi, işverenler maliyetlerin yarısını karşılayabilir; Böylece kullanıcılara sadece 20 € 'luk bir aylık fatura kalabilir.

e-Bisikletler mevcut Vélib bisikletlere çok benziyor. Ancak 9 km tek şarj ile gidebiliyor. Pedal çevirirseniz bu süre daha da uzayabilir tabi ki…

Altı yıllık program, bisiklet sayısına bağlı olarak 111 milyon Euro'ya kadar bir bütçeye sahip olacak. Fransa'nın posta grubu La Poste'yi içeren bir konsorsiyum tarafından yönetilecek.

The new "Velib Metropole" bicycle

Daha önce Vélib'in kullanıcıları hantal, eski okul bisikletlerini ve Paris reklam panosunun karşılığında bir reklam şirketi tarafından finanse edilen programı sevdiler – bu uygulama dünya çapında şehirler için bir model oldu. Son dönemde çıkan bazı problemlerden dolayı Parisliler tarafından geri plana itildi.

Ancak daha pahalı elektrikli bisikletler yeni bir sistemi başlatmak için daha cazip olabilir. Bunun içinde bir talep var gibi görünüyor. Elektrikli scooter şirketi Lime, Paris'te kısa bir süre önce faaliyete geçti ve yüksek kiralama bedellerine rahmen iyi ilgili görüyor.

Véligo, kullanıma bağlı olarak daha az maliyetli bir sistem. Başarısı Paris gibi büyük metropollerden biri olan İstanbul içinde bir tam rol model olabilir.

Paris, Dünyanın En Büyük e-Bisiklet Filosunu Faliyete Geçirdi

Reuters

Ile de France mobilités (PDF)