Paris Büyükelçisi Musa Libya'daki ambargo ihlallerine dikkati çekti Açıklaması Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin, "Ambargo her gün Mısır sınırında ihlal ediliyor.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin, "Ambargo her gün Mısır sınırında ihlal ediliyor. Ambargo hava sahasında da ihlal ediliyor. Her gün Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Libya'ya uçuşlar yapılıyor. Bu ambargo her gün havada ve karada ihlal ediliyor. Neden bu konu hakkında soru sorulmuyor." dedi.

Büyükelçi Musa, Senato'daki Dışişleri Komisyonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, BM tarafından tanınan Libya hükümetinin daveti üzerine Libya'da bulunduğunun altını çizdi.

"Türk donanmasının bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının asılsız olduğunu verdiği bilgilerle anlatan Musa, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Avrupa'da ve Fransa'da sadece denizde ambargo kontrolü ile neden ilgilenildiğini anlamıyoruz. Ambargo, her gün Mısır sınırında ihlal ediliyor. Ambargo hava sahasında da ihlal ediliyor. Her gün Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Libya'ya uçuşlar yapılıyor. Bu ambargo her gün havada ve karada ihlal ediliyor. Neden bu konu hakkında soru sorulmuyor. Bu konuda neden bu kadar anlayışlıyız? Libya'nın doğusuna her gün uçakla kargolar geliyor ve bu BAE tarafından finanse ediliyor. Bunların da kınanması gerekiyor."

Musa, bu ambargo ihlallerinin Hafter'i güçlendirdiğini söyledi.

Fransa'nın yaptığı bazı açıklamaların kendilerini üzdüğünü belirten Musa, Fransızların ve Türklerin birbirleriyle konuşması gerektiğini ifade etti.

Musa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı ülkelerde bir zamanlar terörist olan Hafter, Libya'da en meşru kişi değil. Hafter desteklendiğinde tehlikeli oyun oynanmıyor ama meşru hükümete destek verildiğinde Türkiye'nin tehlikeli oyun oynadığı söyleniyor. Müttefikiniz ve dostunuz Türkiye'ye haksızlık bu. Biz meşru hükümete destek verdiğimizde tehlikeli oyun oynuyoruz ama Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri Hafter'e destek sağladığında bu ülkeler tehlikeli oyun oynamıyor ve bu meşru. Bu ön yargılı bir yaklaşım."

Libya'da bulunan toplu mezarlara ilişkin Fransız yetkililerin açıklama yapması ve bunların kınanması gerektiğini belirten Musa, Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanmasına tepki göstererek bunu abartılı bulduğunu kaydetti.

Büyükelçi Musa, Libya'daki krizin çözümünün siyasi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA