Paris Büyükelçisi Musa'dan ay yıldızlı futbolculara destek

16.10.2019 00:50

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki Fransa maçında, atılan gol sonrası Türkiye A Milli Takımı futbolcularının asker selamı vermesine ilişkin, "Bu polemik konusu yapıldı ancak Antoine Griezmann da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a asker selamı verdi. Bu meşru kabul ediliyor ama milli futbolcular aynısı yaptı." dedi.

Musa, kamu yayıncısı France Info'ya katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Pazartesi günü oynanan karşılaşmada Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası milli futbolcuların Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı göndermesine ilişkin eleştirileri yanıtlayan Musa, "Bu polemik konusu yapıldı ancak Antoine Griezmann da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a asker selamı verdi. Bu meşru kabul ediliyor ama milli futbolcular aynısı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Musa, Türkiye'nin daha önce ABD'ye, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ortak bir operasyon yapmayı önerdiğini belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bizimle aynı fikirde olmayanlarla biz de aynı fikirde değiliz. Dostlarımızın ve müttefiklerimizin bizi anlamamakta ısrar ettiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Musa, "Türk askerlerini kimse durduramaz mı?" sorusuna, "Türk askerlerini ancak Türk askerleri durdurur." şeklinde yanıt verdi.

Musa, Avrupalıların "ortak" olarak kabul ettiği terör örgütü YPG/PKK'nın, DEAŞ mensuplarını serbest bırakmasının manidar olduğunu dile getirdi.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, Fransa maçında gol sonrası asker selamı veren Türkiye A Milli Takımı futbolcularının spor ruhuna aykırı davrandığını gerekçe göstererek, oyunculara UEFA'dan "örnek ceza" verilmesini talep etmişti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Luzhniki Stadı'nda, 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı yenerek kupayı müzesine götüren Fransa'nın futbolcularından Antoine Griezmann'ın, maçın ardından düzenlenen madalya töreninde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a asker selamı vermesi dikkati çekmişti.

Griezmann, Elysee Sarayı'nda 4 Haziran 2018'de düzenlenen törende Macron'a yeniden asker selamı vermişti.

Kaynak: AA