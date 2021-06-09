Paris Büyükelçili'ğinde Fransız yazar Scordia'nın Türk ressamlar hakkında yazdığı kitap tanıtıldı

Fransız yazar Clotilde Scordia'nın bir dönem başkent Paris'te yaşayan Türk ressamları konu alan "İstanbul-Montparnasse, Paris Okulu'ndaki Türk ressamlar" isimli kitabının tanıtımı, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde yapıldı.

Fransız yazar Clotilde Scordia'nın bir dönem başkent Paris'te yaşayan Türk ressamları konu alan "İstanbul-Montparnasse, Paris Okulu'ndaki Türk ressamlar" isimli kitabının tanıtımı, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde yapıldı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen tanıtım programında, çok güzel bir kitap hakkında konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Bu kitabın yayımlandığını büyükelçilik görevine geldikten birkaç gün sonra öğrendiğini belirten Onaner, uzun yıllar Paris'te yaşayan ve Fransız kültüründen faydalanan Türk ressamları konu alan bu kitapla iki ülke arasında pozitif bir bağ kurulduğunu dile getirdi.

Onaner, kitabın Fransa'nın yanı sıra Türkiye'de de başarı yakalayacağını ve Türkçe'ye çevrilmesi gerektiğini ifade etti.

Ressamların hayatı ve eserleri anlatılıyor

Kitabın yazarı Scordia da bu etkinliği düzenledikleri için Onaner'e teşekkür etti.

Paris ekolündeki Türk ressamlar hakkında daha önce araştırma yapılmadığını belirten Scordia, bu nedenle bu kitabın yazılması gerektiğine inandığını söyledi.

Scordia, 20. yüzyılın başında eğitim için Paris'e birçok Türk ressamın geldiğini ancak burada kalmadıklarını dile getirdi.

Fikret Mualla'nın 1939'da, Nejad Melih Devrim'in 1946'da ve Abidin Dino'nun 1955'te Paris'e yerleştiğini belirten Scordia, Paris'te sergi açan ilk Türk ressamın Nejad olduğunu ifade etti.

Scordia, eserinin bu ressamlara hak ettikleri değeri vermesini umduğunu kaydetti.

Kitapta, Fikret Mualla, Hakkı Anlı, Abidin Dino, Selim Turan, Avni Arbaş, Nejad Melih Devrim ile Mübin Orhon'un hayatları ve eserleri anlatılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan