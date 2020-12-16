Paris belediyesine 'çok sayıda kadını üst düzey görevlere atadığı için' 90.000 euro para cezası kesildi
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BBC

Paris belediyesine 'çok sayıda kadını üst düzey görevlere atadığı için' 90.000 euro para cezası kesildi

16.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:35
Paris belediyesine 'çok sayıda kadını üst düzey görevlere atadığı için' 90.000 euro para cezası kesildi

Fazla sayıda kadını belediyede üst düzey görevlere atadığı için Paris belediyesine 90 bin Euro para cezası verildi.

Fazla sayıda kadını belediyede üst düzey görevlere atadığı için Paris belediyesine 90 bin Euro para cezası verildi.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Kamu Hizmetleri Bakanlığı tarafından verilen cezanın "absürt" olduğunu söyledi.

2018'de Fransa'nın başkenti Paris'te 11 kadın ile 5 erkek üst düzey görevlere atandı. Yani görev alanların yüzde 69'u kadınlardan oluşuyordu ve bu, atamaların en az yüzde 40'ının diğer cinsiyeti içermesini gerektiren "Sauvadet yasasının" ihlali olarak yorumlandı.

Yasa, yönetici pozisyonlara daha fazla kadının atanmasını sağlama amacıyla 2013'te yürürlüğe girmişti.

Le Monde gazetesine göre, 2019'da yasalarda yapılan bir değişiklikle, yeni atamalar cinsiyetler arasındaki dengeyi bir bütün olarak değiştirmediği durumlarda yüzde 40 kotasına tabi olmayacaktı.

Aslında Paris'te de böyle bir durum söz konusuydu: Belediyedeki görev paylaşımına bir bütün olarak bakıldığında üst düzey yöneticilerin yüzde 47'si kadınlardan oluşuyor ve kadınlar, erkek mevkidaşlarından yüzde 6 daha az maaş alıyor.

Ancak atamalar 2018 yılında yapıldığı için bu değişiklikten yararlanamadı ve cezaya tabi tutuldu.

Kadınlar aleyhindeki mevcut dengesizliği düzeltme amacı taşıdıklarını söyleyen Sosyalist Partili Belediye Başkanı Hidalgo, "Bu ceza çok absürt olduğu gibi sorumsuz ve tehlikeli, üstelik adil de değil" dedi.





Belediye meclisinde yaptığı konuşmada Hidalgo, "Kadınları kararlılıkla üst düzey görevlere getirmeliyiz, zira Fransa'da bu konuda her yerde fazlasıyla gecikmiş durumdayız. Paris'te bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz ve kadınlardan ve erkeklerden oluşan geniş bir ekiple eşitlik mücadelesini yürütmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Fransa Kamu Hizmetleri Bakanı Amelie de Montchalin de cezayı "absürt" olarak değerlendirdi. Twitter'dan yaptığı açıklamada, "@Anne_Hidalgo, kadınların davası daha iyisini hak ediyor! 2018 yılı için Paris'in ödeyeceği bu cezanın, kamuda kadınların desteklenmesi için somut eylemlerin finanse edilmesi yönünde kullanılmasını istiyorum" diye yazdı.

Paris belediyesine 'çok sayıda kadını üst düzey görevlere atadığı için' 90.000 euro para cezası kesildi
BBC

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