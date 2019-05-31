Paris Belediyesi, 52 park ve bahçede 8 Haziran'dan itibaren sigara içilmesine yasak getirecek
Paris Belediyesi, 52 park ve bahçede 8 Haziran’dan itibaren sigara içilmesine yasak getirecek. Yasağı uymayanlar, 38 euro para cezasına çarptırılacak.
Paris Belediyesi, 52 park ve bahçede 8 Haziran'dan itibaren sigara içilmesine yasak getirecek.
Yasak getirilen park ve bahçeler, başkentin yeşil alınlarının yüzde 10'nu oluşturuyor. 2018 yılı Temmuz ayında Paris'teki 6 parkta, "deneme" amaçlı sigara yasağı uygulamaya sokulmuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com