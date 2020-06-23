Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
23.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:08
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hidalgo, BFM Paris kanalına, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ancak herhangi bir belirti göstermediğini belirtti.
Öte yandan başkentte kalabalıkların toplandığı müzik festivallerinin iptal edilmemesi gerektiğini ifade eden Hidalgo, insanların eğlenme isteğini anladığını belirtti.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e, vaka sayısı ise 198 bin 155'e yükseldi.
Kaynak: AA