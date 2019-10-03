Paris Belediye Başkanı Hidalgo: İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk

Paris Belediye Başkanı Hidalgo: İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaptı: "İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk"

03.10.2019 19:09

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaptı: "İmamoğlu, Türk demokrasisi için yeni bir soluk"

Kaynak: Euronews.com

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