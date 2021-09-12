Paris Belediye Başkanı Hidalgo, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı - Haberler
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Paris Belediye Başkanı Hidalgo, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Paris Belediye Başkanı Hidalgo, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı

Fransa'da Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını duyurdu.

Fransa'da Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını duyurdu.

Başkent Paris'in sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Rouen kentinde yaptığı açıklamada, Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını belirtti.

Hidalgo'nun, Sosyalist Parti'den aday olmak isteyenler arasında eylül ayı sonunda yapılacak oylamada galip gelerek partinin resmi adayı olması bekleniyor.

Fransız basını, parti lideri Olivier Faure'nin Hidalgo'yu desteklediğini belirtiyor.

Seçimin favorileri arasında gösterilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron henüz adaylığını açıklamadı.

Bir diğer favori, aşırı sağcı Marine Le Pen ise cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmak için partisi Ulusal Birlik'in başkanlığını bırakmıştı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan Xavier Bertrand, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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