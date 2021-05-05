Paris Anlaşması taahhütleri küresel ısınma tahminlerini iyileştirdi

Ülkelerin Paris Anlaşması kapsamında geçen yıl eylül ayından bu yana verdiği taahhütlere ABD'nin de katılmasıyla küresel ısınma tahminleri 0,2 derece azaldı.

Ülkelerin Paris Anlaşması kapsamında geçen yıl eylül ayından bu yana verdiği taahhütlere ABD'nin de katılmasıyla küresel ısınma tahminleri 0,2 derece azaldı.

İklim Eylem Takipçisi (Climate Action Tracker) tarafından hazırlanan "İklim Zirvesi Etkisi: Paris Taahhütleri Isınma Tahminlerini İyileştirdi" başlıklı rapora göre, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 73'üne sebep olan 131 ülke net sıfır emisyon hedefi benimsedi veya planlıyor.

Ülkelerin giderek artan net sıfır emisyon hedefleri küresel ısınma tahminlerinin 0,2 derece azalmasını sağladı. Böylece, eylül ayından beri taahhütlerini açıklayan ülkelere nisanda ABD'nin de katılmasıyla Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda yüzyıl sonuna kadar küresel ısınmanın 2,4 derece olacağı öngörülüyor.

Net sıfır taahhütleri açıklayan ABD, Çin'in yanı sıra benzer hedefleri bulunan fakat hedeflerini henüz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne sunmayan ülkelerin de planlarını tam olarak uyguladığı varsayıldığında 2100 yılına kadar küresel ısınma artışının 2 dereceye düşürülebileceği tahmin ediliyor.

Ülkelerin net sıfır emisyon hedefleri çoğunlukla 2050'ye yönelik olsa da küresel ısınmadaki düşüşe en fazla katkıyı 2030'a yönelik sera gazı azaltım taahhütlerinin yapacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, küresel ısınma artışı en iyi senaryoda bile hala Paris Anlaşması kapsamında gerekli olan 1,5 derece sıcaklık sınırının oldukça üzerinde kalıyor. Bu nedenle ülkelerin hedeflerinin iddialı politikalarla desteklenmesi ve daha somut adımların atılmasına ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya